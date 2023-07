Fugge da casa, trovato morto in ospedale. La sorella su Fb aveva scritto: «Ha lottato tanto per resistere»

È morto suicida l’uomo il cui corpo è stato trovato, ieri mattina intorno alle ore 10.30, in uno dei bagni dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. Solo nel pomeriggio si è riuscito a dare un nome al corpo: si tratta di A. M., 44enne pescarese, di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. Si è rivelato tragicamente esatto il presentimento della sorella dell’uomo, la quale, domenica scorsa, aveva pubblicato un post su facebook nella speranza che qualcuno avesse avvistato il fratello: «Non so se lui voglia davvero questo, ma so che negli ultimi tempi ha lottato tanto per resistere e non mollare», aveva scritto la donna sul social network. L’appello è stato prontamente raccolto dai vari contatti virtuali e il post è stato ricondiviso, di bacheca in bacheca, oltre 170 volte. «L’ho visto un mesetto fa in centro – ha commentato un’utente –. Terrò gli occhi aperti, di solito si ferma a salutarmi e a fare due chiacchiere: se lo dovessi incontrare, cercherei di farlo ragionare».

Nonostante la solidarietà degli amici, nessuno è riuscito a raggiungere l’uomo prima che questo compiesse il gesto estremo. Il cadavere di A. M. è stato trovato all’ottavo piano del nosocomio civile, in un bagno aperto al pubblico, nei pressi dell’atrio vicino agli ambulatori delle ecografie e al di fuori dei reparti di degenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di sicurezza dell’ospedale, il personale della Asl, la polizia scientifica e il medico legale. Spetterà al pubblico ministero, ora, decidere se disporre l’autopsia. Quel che è noto è che l’uomo non era ricoverato in ospedale. Probabilmente, A. M. ha raggiunto quei luoghi domenica, indisturbato, quando gli ambulatori erano chiusi al pubblico. Da accertare, invece, le modalità con cui il 44enne si è tolto la vita e perché abbia deciso di farlo proprio all’interno dell’ospedale. Secondo alcune informazioni trapelate, l’uomo soffriva a causa di un profondo disagio interiore, presumibilmente correlato alla depressione.