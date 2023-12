San Salvo, un 49enne investito sulla ciclopedonale

Pedone 46enne investito da un’auto ieri alle 11,50 a San Salvo tra via Grasceta e l’attraversamento che dalla strada ciclopedonale porta sulla Statale 16, in provincia di Chieti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e quelli della Municipale, oltre ai sanitari del 118 che hanno subito trasportato l’uomo all’ospedale San Pio di Vasto. Per fortuna la vittima non è in gravi condizioni