Travolto sullo scooter elettrico per disabili: Michele Valentini in gravi condizioni

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara Michele Valentini, 79enne residente a San Salvo, investito ieri sulla Statale 16. L’uomo si trovava a bordo di uno scooter elettrico per anziani e disabili quando intorno alle 11.15 di ieri mattina è stato centrato da una Opel Astra. Secondo alcune testimonianze stava attraversando, quando è stato colpito dall’automobile guidata da una donna.

L’incidente è avvenuto nel tratto in prossimità del caseificio “3 Monti”, già noto per episodi simili. Alcuni passanti hanno cercato di prestare i primi soccorsi e hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e un’ambulanza. I medici hanno subito capito la gravità della situazione. L’uomo ha battuto violentemente la testa a terra e all’arrivo dei soccorsi non era cosciente, per questo motivo dopo averlo caricato sull’ambulanza, i medici del 118 hanno chiesto l’intervento dell’elicottero da Pescara.

La donna non ha riportato ferite, ma era comprensibilmente sotto shock per l’accaduto. Al suo arrivo l’eliambulanza è atterrata in un campo a ridosso della strada per poi ripartire con destinazione il nosocomio del capoluogo adriatico.

I due mezzi sono stati posti sotto sequestro. Durante le operazioni di soccorso il tratto di Statale 16 è stato chiuso e il traffico, consistente in quella fascia oraria, è stato deviato verso la viabilità interna di San Salvo Marina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di supporto per la gestione della viabilità. Il 79enne risiede proprio nella località balneare dove è molto conosciuto e spesso lo si vede a bordo dello scooter a bordo del quale ha avuto l’incidente.