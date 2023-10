In ginocchio, le chiede di sposarlo durante la visita al museo dell'Amore

Una dichiarazione d’amore in un posto unico al mondo: il museo della Lettera d’amore di Torrevecchia Teatina. È qui che Michael ha dichiarato tutto il suo amore a Tiziana, mettendosi in ginocchio davanti a lei e chiedendole di sposarla, per poi procedere alla classica consegna dell’anello.

Un momento di sorpresa per tutti i presenti ieri, nel museo che non si aspettavano la romantica proposta di matrimonio nella sala dell’amore aereo dove era in corso la consegna ufficiale da parte della famiglia Perla di un epistolario d’amore.

Una cerimonia che ha visto il sindaco Francesco Seccia e il direttore Massimo Pamio ricevere dalla famiglia Perla, composta dalla madre Luigia Gianfrancesco e dai tre figli, di cui due residenti in Germania, riunita per l’occasione a Torrevecchia Teatina dove sarà custodito l’epistolario tra Gina e Gino (Luigi Perla), in cui si possono rintracciare frasi bellissime come questa: «La felicità è nel rendere ed io vorrei tutto donarti.

Donarti tutto ciò che è mio, i miei pensieri, i miei sogni, il mio lavoro, le mie aspirazioni, il mio corpo, la mia vita. Una cosa a volte mi preoccupa: di riuscire sempre a dimostrarti questo mio amore senza mai disturbare la felicità che dovrebbe derivarne». Luigia è nata a Boiano nel 1939, è tuttora vivente, mentre il marito Luigi Perla è scomparso nel 2017. Nel 1955 Luigia, studentessa alle Magistrali, conosce Luigi, il responsabile tecnico dei lavori di un'azienda che per conto del Genio Civile di Campobasso si è aggiudicata i lavori di ricostruzione dei paesi del Molise. Si conoscono a Boiano, e s'innamorano. Di qui parte una fitta corrispondenza che sfocerà nel matrimonio.