Cene nei ristoranti senza pagare, denunciati i fidanzati scrocconi

Scoperta e denunciata per insolvenza fraudolenta la coppia che scroccava cene, mangiava e poi scappava senza pagare. I carabinieri di Atessa, coordinati dal capitano Federico Ciancio, li hanno scovati. In procura segnalati i fidanzati M.G., 30 anni, di Altino, e G.A., di 25, della provincia dell’Aquila. Cene a sbafo, per oltre 250 euro, al Brace restaurant di Lanciano, alla Masseria di Piazzano di Atessa e al Sen6 Sushi & Poke di Avezzano.

Intanto si verificano furti a ripetizioni nelle contrade di Lanciano, ora pure a Re di Coppe oltre che Torre Sansone, la città trema al pensiero di trovare vuote le abitazioni nel clou delle feste di settembre. Questione sicurezza l’opposizione insorge.