Celano, morto l'assessore Vincenzo Montagliani

E’ improvvisamente deceduto all’ospedale di Pescara dove era ricoverato l’Assessore alle politiche dell’arredo urbano di Celano Vincenzo Montagliani. Ma la circostanza più straziante e che ha commosso l’intera città di Celano consiste nel fatto che la tragica notizia sia stata comunicata alla cittadina marsicana proprio dal Sindaco Settimio Santilli che scrive: «Il mio grande amico del cuore Vincenzo Montagliani non c’è più. E’ diventato un angelo. E’ una notizia che mai avrei voluto dare e faccio una fatica immane a trovare le parole giuste in questo momento così triste e difficile, per una persona alla quale ero tanto legato ed affezionato da sempre. Uomo di una bontà infinita. Rispettoso, cordiale, allegro e pronto a dare una mano sempre a tutti. Voleva un bene dell’anima alla sua città, alla sua Celano, per la quale si spendeva e si impegnava in maniera incommensurabile da sempre. Nelle difficoltà, soprattutto quelle più estreme, lui c’era sempre e con la sua proverbiale frase: ”All’attacco”, donava sempre positività. Ecco, forse lo voglio ricordare proprio così, col suo immancabile sorriso, il suo inesauribile ottimismo e la sua infinita bontà. Mancherai tanto amico mio, ma veramente tanto a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti e a Celano. Buon viaggio nel regno dei cieli. Le più sentite condoglianze alla famiglia del caro e indimenticabile Vincenzo». Celano. Muore l'assessore Vincenzo Montagliani