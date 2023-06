Problemi respiratori, Michela Bajan muore a 39 anni in ospedale: la denuncia della famiglia

Una donna di 39 anni è morta all’ospedale San Salvatore dell’Aquila probabilmente a causa di una polmonite sopraggiunta improvvisamente. Lei, Michela Bajan, originaria della Romania, ma da tanti anni residente a Celano, in provincia dell'Aquila, lascia il marito e una figlia adolescente. Da una prima ricostruzione la donna avrebbe accusato problemi respiratori mentre era a casa e per questo è stata ricoverata al nosocomio aquilano non avendo trovato disponibilità in quello marsicano. La scorsa settimana si sarebbe aggravata e dopo qualche giorno è deceduta. Una morte inaspettata per gli stessi sanitari che la curavano. I familiari della donna hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine e si sono rivolti ad un avvocato di Celano che appunto ha consigliato loro di richiedere l’esame autoptico per stabilire e ci sono responsabilità da parte del personale della struttura sanitaria.

L’altro giorno il medico legale ha eseguito l’autopsia ma non si conoscono i risultati.

L’esame del medico sarebbe stato particolarmente attento sugli organi della persona per stabilire appunto le cause che hanno provocato la morte. La donna viveva nella cittadina castellana da tantissimi anni e si era bene inserita nella comunità dove in molti la conoscevano La notizia ha scosso l’intera comunità. I funerali si svolgeranno oggi alle 18 nella parrocchia del Sacro Cuire. «Ciao Michela, vola alto» scrive un’amica su Fb. «Notizia di infinita tristezza, non ci voleva, mi dispiace tantissimo. Un abbraccio alla famiglia e un pensiero di cuore per Michela. Che faccia un buon viaggio. Anima buona e generosa!». «Una persona piena di luce, grazie dei tuoi preziosi consigli». «Privilegiati sono coloro che hanno avuto la fortuna e l’opportunità di conoscere una persona così bella e vera come lo sei stato tu, Michela». Questi i pensieri lasciati sui Social.