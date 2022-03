Carabinieri aggrediti in un bar: emessi due daspo Willy

Carabinieri aggrediti: emessi due daspo Willy. I militati della stazione di Castel Frentano, in provincia di Chieti, erano intervenuti il 23 dicembre scorso, a Sant’Eusanio del Sangro, dopo la chiamata del gestore di un bar all’interno del quale due residenti stava recando disturbo: per i due, che furono immediatamente tratti in arresto, al termine dell’istruttoria attivata dalla divisione polizia Anticrimine, il questore ha emesso il provvedimento di “divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”, per anni due, all’interno del Comune di Sant’Eusanio del Sangro.

La misura di prevenzione è stata introdotta con il dl 130/2020, di seguito al tragico episodio di movida violenta avvenuto in Colleferro, in provincia di Roma, il 6 settembre del 2020, nel corso del quale trovò la morte il giovane Willy Monteiro Duarte e che si prefigge di segnalare e frenare la pericolosità sociale di persone che sono state condannate o denunciate per reati contro la persona e il patrimonio e che comunque si sono resi responsabili di risse o altri gravi fatti presso esercizi pubblici. La violazione al divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.