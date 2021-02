Casa in fiamme, panico nella notte a Pescara. Alle ore 00.40 circa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Mogenigo per un incendio di appartamento.L'allarme è stato dato dagli stessi affittuari che allarmati dalla presenza di fumo proveniente dal sottoscala si sono rifugiati sul balcone. La squadra prontamente giunta sul posto con a seguito l'autoscala ha messo al sicuro i due occupanti e spento l'incendio che si è sviluppato nel locale cucina.



