Con il Suv sfonda la vetrina di Unieuro: paura e danni

Finisce con l’auto contro le vetrine di un negozio e le sfonda. È successo a Cappelle dei Marsi, in provincia dell'Aquila nel locale commerciale Unieuro che si trova su via Tiburtina Valeria. Forse per distrazione la donna alla guida del Suv non è riuscita a fermare il mezzo nel parcheggio ed è andata contro le vetrine. Presa dalla paura la donna ha abbandonato l’auto e si è allontanata a piedi, ma è tornata dopo un po’ sul posto e ha cercato di capire cosa fosse successo. Da una prima ricostruzione sembra che i freni del mezzo non abbiano funzionato e si sia fermato sulle vetrine. L’incidente è stato ripreso dalle immagini della videosorveglianza esterna e ora sarà l’assicurazione a intervenire e a ripagare i danni all’attività commerciale. Nessun danno invece per il Suv, rimosso dai vigili del fuoco e riconsegnato alla proprietaria che ha atteso un po’ prima di rimettersi sull’auto e tornare a casa.



