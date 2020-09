Lanciano, cane maltrattato picchiato e lasciato morire in una busta: la rabbia sui social

Cane ucciso, messo in una busta e gettato lungo la strada a coste Lanciano, nella frazione di Cologna a Roseto degli Abruzzi.



Sono state le Guide della Riserva del Borsacchio a denunciare la barbara uccisione in un post su facebook.

«Non abbiamo parole per chi ha fatto questo. Un cane ucciso in una busta gettato lungo la strada. Abbiamo deciso di non pubblicare il video, che abbiamo inviato con una denuncia ai carabinieri, forestale e vigili. Immagini troppo forti.

Il solito criminale che non solo abbandona i rifiuti ma lascia morire in una busta un cane. Abbiamo invitato le autorità a esaminare con cura i rifiuti per trovare il responsabile e punirlo severamente. Dentro uno di quei sacchi c'è un simil Pinscher marroncino che ha sofferto... tanto prima di morire – concludono il posto le guide -

A questo piccolo chiediamo scusa per la crudeltà e non riusciamo a smettere di piangere». Centinaia commenti di sdegno sotto il messaggio



