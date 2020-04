Ultimo aggiornamento: 10:31

Inizia oggi nel Comune di Campli la distribuzione di 10.000 mascherine da parte dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli. Si tratta delle 5.000 mascherine in TNT acquistate dall’azienda Grafica Veneta e delle 5.000 donate al Comune di Campli dall’azienda Pentaferte. Altre 1.400 mascherine sono state donate, sempre al Comune, dall’azienda DIMAR GROUP SRL.“Ringrazio la Pentaferte, in particolare i Dott. Romagnoli e Masseroni, e la Dimar Group SRL, in particolare la Dott.sa Paganini. Grazie a tutte le aziende del territorio con cui stiamo collaborando per questa vera e propria ondata di generosità. Grazie alla Protezione Civile, per il consueto impegno, e all’Assessore delegato Laura Di Domenicantonio, per il coordinamento” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che aggiunge:“Tutto il Paese è in difficolta nel trovare le mascherine necessarie. Ci siamo messi al lavoro e ne abbiamo reperite più di 10.000. E continuiamo a lavorare iniziando una distribuzione porta a porta che raggiungerà tutte le famiglie. Chi non dovesse riceverle, la prossima settimana potrà richiederle chiamando il COC al seguente numero: 0861 5601280”.