Cade dal monopattino, salvato dopo un'intera notte nel canale pieno d'acqua

La passione per la pesca di due amici ucraini, uno dei quali sabato è caduto col monopattino nel canale di scolo del lungolago di Bomba (Chieti) e vi è rimasto l'intera notte, fino ad essere recuperato domenica mattina dai carabinieri del Norm di Atessa e della stazione di Bomba. Il ferito, A.V., 41 anni, è stato poi trasportato all'ospedale di Pescara per curare importanti traumi riportati al volto. Dopo che l'amico non è riuscito da solo, dopo vari tentativi, di riportare in superficie l'amico, ha poi deciso di allertare i carabinieri, coordinati dal capitano Federico Ciancio.

Alle 10 di domenica finalmente il ferito è stato recuperato, dopo essere stato individuato in mezzo alla vegetazione. Ai carabinieri l'uomo ha riferito che sabato sera era giunto in auto sul lungolago di Bomba, vicino al ristorante il Soffio. Poi col monopattino era andato prima a Pietraferrazzana a comprare le sigarette e successivamente si è fermato a prendere una pizza al ristorante. Mentre si accingeva a tornare dall'amico è caduto rovinosamente dentro il canale dell'acqua dove è rimasto tutta la notte.