Cacciatore spara all'amico: l'uomo ferito alle gambe

I carabinieri-forestali della stazione dell’Aquila, stanno svolgendo delle indagini per capire la dinamica che ha portato ieri mattina al ferimento di un cacciatore da parte dell’amico. L’incidente si è verificato a Roio. A farne le spese U.C. di Lucoli che è stato improvvisamente raggiunto da un colpo al basso ventre e uno alle gambe. Al momento non si sa se si è trattato di un errore da parte dell’amico che può averlo scambiato per un animale oppure se il colpo accidentale sia avvenuto a seguito della caduta del fucile. E’ stato lo stesso compagno di caccia a trasportare il ferito al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. A quanto pare il cacciatore dopo le prime cure del caso è stato rimandato a casa, in attesa che i medici decidano sul da farsi, essendo i pallini che lo hanno ferito molto piccoli. Si dovrà pertanto decidere come estrarli. Al momento il cacciatore che ha provocato l’incidente è stato indagato a piede libero per lesioni, però non si esclude che con il passare delle ore possano essere elevate anche altre sanzioni amministrative.