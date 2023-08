Bracciante agricolo minaccia i passanti con un coltello: bloccato dai carabinieri

Spianava il coltello davanti ai passanti, senza motivo. Sono state tante le persone impaurite che, nella tarda serata di martedì, trovandosi a passare in via Martiri Pennesi a Pianella, si sono trovati di fronte un uomo con un coltello in mano. Così hanno deciso di avvertire la pattuglia dei carabinieri che già si trovava in zona per un controllo. I militari, coordinati dal capitano Giovanni Rolando, sono arrivati dunque in brevissimo tempo.

Quando l'extracomunitario li ha visti in un attimo li ha aggrediti, continuando a tenere il coltello in mano. I carabinieri lo hanno circondato e immobilizzato e messo in condizione di non nuocere. Quindi hanno proceduto ad effettuare l'identificazione e la perquisizione.

L'extracomunitario è risultato essere un bracciante agricolo, già noto alle forze dell'ordine per qualche precedente di polizia, è residente a Pianella.

Nel corso del controllo oltre al coltello da cucina che aveva in pugno, con una lama da ventuno centimetri, sono stati trovati anche un tirapugni e una cesoia. L'uomo è stato quindi arrestato: il pm di turno ha disposto che venisse accompagnato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida per le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché di porto di coltello ed oggetti atti ad offendere.