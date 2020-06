La notte di violenza ad Avezzano per le forze dell’ordine. Lungo via Garibaldi e via Bagnoli dove si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone e alcune sono rimaste ferite anche se in modo lieve, danneggiate le auto. Secondo il racconto di alcuni giovani la rissa si sarebbe verificata tra stranieri e marsicani. Ci sarebbe stato anche il lancio di bottiglie di vetro. Diverse le auto in sosta rimaste danneggiate a seguito dei calci, pugni ed oggetti impiegati nella rissa; divelti gli ombrelloni di un bar che aveva chiuso da qualche ora, danneggiati vasi e rovesciati bidoni dell’immondizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA