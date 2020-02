Blitz dei banditi incappucciati in casa: picchiato il proprietario

Picchiato dai banditi. La rapina in abitazione è stata messa a segno questa sera a Città Sant'Angelo. In azione, in via Aldo Moro, due uomini con il volto travisato. In casa c'era il proprietario, un anziano, che sarebbe stato picchiato. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. I malviventi, secondo le prime informazioni, sono riusciti a fuggire con oro e denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e

della Compagnia di Montesilvano (Pescara). Indagini in corso.