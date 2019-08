Beve e poi minaccia di morte i baristi per non pagare: arrestato

E' stato arrestato, in flagranza di reato, l'uomo che girava per locali nel Teramano consumando bevande alcoliche senza pagare e minacciando i gestori se lo avessero denunciato. I carabinieri della stazione di Pineto, dopo una serie di appostamenti, seguiti alle diverse denunce raccolte, hanno sorpreso L.D.D., 45enne teramano, in un bar lungo la Statale Adriatica, dove ha agito con lo stesso modus operandi in compagnia della sua compagna. Ha bevuto alcolici e prima di allontanarsi, ha minacciato di morte il barista che chiedeva il saldo del dovuto: i militari sono intervenuti mentre l'uomo urlava nei confronti del gestore, dicendogli che lo avrebbe annegato qualora avesse insistito nel chiedergli il saldo delle consumazioni. L’uomo è finito in cella di sicurezza con la contestazione di estorsione. L'udienza di convalida dell'arresto è prevista per oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA