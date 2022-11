Bandito armato di coltello rapina la tabaccheria e fugge con mille euro di bottino

Rapina a mano armata in una tabaccheria in pieno centro a Martinsicuro: 1000 euro di bottino. Stando a quanto si apprende, ieri mattina, pochi minuti dopo che la titolare dell'attività aveva alzato la serranda, le si è presentato un giovane con il passamontagna sul volto. Il rapinatore ha estratto un coltello da una tasca ed ha intimato la tabaccaia a farsi consegnare tutti i soldi che aveva. Poi ha preso il contante ed è scappato a piedi per le vie della città.

La donna terrorizzata ha subito allertato gli investigatori. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. I militari si sono subito messi sulle tracce del malvivente, che però è riuscito a far perdere le tracce. Al momento gli uomini dell'arma hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza all'interno dell'attività commerciale, di alcune via adiacenti, altri negozi e case private. Non si esclude che ad attenderlo possa esserci stato un complice con un mezzo parcheggiato a qualche centinaio di metri di distanza. Comunque si spera che il responsabile durante la fuga si sia tolto il passamontagna per confondersi tra la gente.