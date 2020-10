Avezzano, cento contagiati per coronavirus nella Rsa: adesso c'è il secondo morto

Nuovo decesso di una persona anziana che era ospite della Rsa dell’Istituto Don Orione di Avezzano: la donna, Tilde Aratari, 91 anni, positiva al Covid 19, era stata trasferita all’ospedale marsicano, in condizioni non gravi, il 15 ottobre appena il focolaio aveva assunto dimensioni preoccupanti all’interno della struttura. E’ la seconda vittima da quando è scoppiato il maxifocolaio: nei giorni scorsi è deceduto, Enea Mincarelli,60 anni, ricoverato da anni nella Rsa con patologie gravi. Ad oggi le persone positive sono 103, 86 ospiti e 17 operatori sanitari e fra questi anche il direttore della struttura, padre Vittorio Quaranta, 41 anni, che comunque sta seguendo l’evolversi della situazione dalla sua camera. «Per fortuna non ci sono particolari pazienti che destano gravità: la maggior parte di loro è asintomatica. Certo, il numero è alto, ma bisogna anche dire che di questi nuovi positivi, nessuno è ricoverato in ospedale».

L’azienda sanitaria dell’Aquila ha aperto anche un ’inchiesta e ha nominato un commissario ad acta, mentre i carabinieri del Nas di Pescara hanno effettuato i controlli per accertare eventuali responsabilità sul maxi focolaio che si è generato nella Rsa dell'istituto religioso avezzanese. L’Istituto è stato blindato e sono stati vietati gli accessi ai familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA