Avezzano, maxi rissa alla fermata del bus: la polizia convoca i genitori dei ragazzi coinvolti

Avrà conseguenze importanti la maxi rissa scoppiata ad Avezzano, a piazzale Kennedy, l’altro pomeriggio. Gli uomini del Commissariato di Avezzano hanno cercato e trovato alcune immagini delle telecamere e nella giornata di oggi convocheranno i genitori di quella decina di ragazzi, tutti minorenni e marsicani (e dunque assolutamente non stranieri e la circostanza esclude i motivi razziali) che hanno partecipato alla rissa che pare diventata di moda nella vita dei giovanissimi minorenni. Due sono finiti in ospedale e altri, contusi sono stati poi dispersi.

Cosa accaduto esattamente? difficile parlare di minori se non in senso molto generico. Praticamente per la pioggia battente in corso il gruppo si è riunito sotto le scale e della maxitettoia di piazzale kennedy dove c’è la fermata dei bus. Da lì è nato un litigio sull’oggetto del quale gli uomini del commissariato stanno ancora indagando. Fatto sta che quei giovanissimi se le sono date di santa ragione forse proprio per passare il tempo. Lo indagherà la Polizia alla presenza dei genitori che saranno convocati tra oggi e i prossimi giorni.