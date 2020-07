Avezzano: incendio nella notte distrugge deposito di riciclo di rifiuti

AVEZZANO Un violento incendio questa notte al nucleo industriale di Avezzano ha distrutto il deposito della ditta di riciclo rifiuti Cassinelli. Le fiamme hanno interessato anche i capannoni delle aziende Italsav, ex Kidco e altri depositi vicini. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta notte. Danni ingenti. Si indaga per capire se l'incendio sia doloso. © RIPRODUZIONE RISERVATA