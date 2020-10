Condannato per diffamazione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il noto penalista avezzanese, Leonardo Casciere per aver offeso, durante un acceso comizio elettorale, la credibilità del collega Mario Limone. La vicenda risale al 2017 e Casciere era il candidato sindaco per il comune. Si era nel vivo di un’accesa campagna elettorale. E in questi giorni, a distanza di tre anni, s’è chiusa la vicenda che vedeva contrapposti i due avvocati, che s’è trascinata nelle aule di tribunale per via di una denuncia per diffamazione dell’avvocato Limonea.

Il giudice Andrea Faiello ha ritenuto sussistenti cause di punibilità a carico del penalista avezzanese e ha emesso la seguente sentenza: «Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di 10mila euro a titolo di risarcimento del danno morale, patrimoniale, biologico e alla vita di relazione, oltre interessi e rivatulazione a decorrere dalla data di emissione della presente sentenza. Condanna alla refusione delle spese di giudizio che liquida in 5.000 euro». Il giudice ha anche ordinato la pubblicazione del dispositivo su tre quotidini.

