Chiede il pizzo a un barista: arrestato rom 24enne

Arrestato Mario Morelli, 24 anni, rom di Avezzano, per estorsione. Avrebbe imposto il “pizzo” al titolare di un bar del centro, ma al rifiuto avrebbe dato fuoco all’auto Smart che era parcheggiata davanti all’abitazione in via Crispi il mese di agosto scorso. Il nucleo operativo dei carabinieri della Compagnia di Avezzano ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, nei confronti del 24enne di etnia rom per il reato di estorsione. L’indagato, difeso dall’avvocato Raffale Menzoni, del foro di Avezzano, è stato trasferito al carcere di Vasto e domani verrà sentito per l’interrogatorio di garanzia.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Commerciante non paga il racket: gli fanno esplodere la Smart

Pugilato, agli arresti ad Avezzano il campione italiano Ivan Di Berardino



L’inchiesta della Procura di Avezzano, pm Maurizio Maria Cerrato, avrebbe accertato che l’auto in fiamme nella notte del 2 agosto, avvenuto in via Crispi, nella zona centrale della città, sarebbe stato doloso. Sul posto intervennero i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Avezzano che acquisirono le immagini della videosorveglianza di un palazzo vicino dove, appunto, si vedevano due individui che si allontanavano dal luogo dell’incendio. Le fiamme distrussero l’intero abitacolo dell’utilitaria, che era parcheggiata fuori dall’abitazione dei proprietari di un bar del centro. Ad accorgersi di quanto stava accadendo furono i residenti che lanciarono l’allarme. Dopo complicate indagini, i militari sono arrivati a individuare il responsabile dell’episodio anche se il 24enne nega ogni addebito e, tramite il suo legale, chiarirà la sua posizione nella delicata vicenda.