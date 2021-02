Brutta avventura per un noto commerciante di Castellafiume, A. B., 65 anni, costretto a ricorrere al pronto soccorso di Avezzano a causa di un’aggressione da parte di una vicina di casa. L'uomo, dopo aver atteso nove ore nel reparto di emergenza, ha dovuto chiedere aiuto ai medici della struttura di Tagliacozzo per essere visitato e poi rinviato di nuovo per il ricovero nel più attrezzato nosocomio di Avezzano

Ambulanze in coda davanti al pronto soccorso: arriva la Polizia

L’imprenditore era stato colpito con un sacchetto pesante di rifiuti, lasciato dalla vicina al confine della proprietà dell'uomo, ne è nato un alterco in cui ha avuto la peggio il 65enne ferito al viso e al naso con vistoso sanguinamento. Accompagnato al pronto soccorso di Avezzano dai familiari, l'uomo ha atteso inutilmente che venisse visitato e dopo nove ore ha chiesto all’addetto dello sportello di sollecitare il personale medico perché si stava sentendo male. «Non possiamo farci niente. Ci sono altri 4 codici gialli e poi tocca a lei che è verde. Altrimenti può rivolgersi all'ospedale di Tagliacozzo» ha precisato l’operatore addetto al triage. Il commerciante allora è andato a Tagliacozzo dove è stato subito visitato: i medici gli hanno riscontrato una lesione al naso (frattura del setto nasale) ed è stato quindi inviato di nuovo all’ospedale di Avezzano per una Tac. E qui i medici non hanno potuto fare altro che ricoverarlo in attesa di essere operato al naso. L'uomo sta valutando se sporgere denuncia.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA