Autostrada, nuovo sequestro di guard rail: caos sul ponte Vomano

Entro la giornata di oggi verrà data esecuzione del provvedimento di sequestro, disposto dalla autorità giudiziaria, delle barriere bordoponte di entrambe le carreggiate del viadotto SS150 del Vomano posto lungo la A14 Bologna-Taranto, nel tratto Teramo-Roseto, tra le progressive 343+299 e 343+354.Per questo motivo, in corrispondenza del viadotto, il traffico transiterà su una sola corsia per senso di marcia. Contestualmente, sarà necessario disporre la chiusura della stazione di Roseto in uscita per chi proviene da Ancona e in entrata per chi è diretto verso Ancona per la presenza ravvicinata delle rampe di accelerazione/decelerazione con il viadotto stesso fino a quando sarà mantenuto il provvedimento di sequestro.In alternativa, a chi proviene da Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Teramo-Giulianova e, tramite la SS80 e la SS16, raggiungere Roseto. Percorso inverso per chi da Roseto è diretto in A14 in direzione Ancona.