Autoarticolato si schianta contro due alberi e prende fuoco: ricoverato l’autista

La cabina di un autoarticolato prende fuoco lungo la strada del cimitero a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo). Sotto shock e ferito l’autista





La vicenda si è verificata verso le 13. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, un mezzo pesante, mentre era in marcia, a causa di una grossa buca, è andando ad urtare un paio di alberi che fiancheggiano la strada per poi prendere fuoco. La cabina di guida in poco tempo è stata interamente avvolta dalle fiamme e distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. A supporto anche i carabinieri e la polizia locale. L’autista è stato trasportato sotto shock, con delle ustioni e lievi ferite all’ospedale Mazzini di Teramo

