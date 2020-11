Auto si schianta contro un trattore: tre feriti, grave madre di due figlie

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi verso le 15.30 nella frazione di Cortino a Roseto degli Abruzzi. Un’auto è andata a scontrarsi contro un trattore. Feriti i tre occupanti della vettura: uno in maniere grave è stato trasportato al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, gli altri e due al nosocomio di Giulianova. Illeso il conducente del mezzo agricolo. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Inoltre sono intervenute anche tre ambulanze del 118 di Giulianova e Roseto.

Si è successivamente appreso che il ferito più grave è una madre di due figlie, ora in prognosi riservata.

