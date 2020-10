Armato di ascia, cerca di sfondare la porta dell'Agenzia delle riscossioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura, ieri mattina, per i dipendenti dell’i che si trova a Piazzale Kennedy di Avezzano, che hanno dovuto fare i conti con la follia di un 60enne. Visibilmente agitato, improvvisamente e senza alcun motivo ha iniziato acontro la porta d’ingresso degli uffici che era chiusa. L’uomo poi con un’ascia ha cercato di sfondarla ma gli impiegati hanno dato l’allarme telefonando al centralino deldi polizia che si trova nelle vicinanze.E' intervenuta una pattuglia che ha riportato alla ragione ile lo ha denunciato per danneggiamento e per detenzione di un oggetto proibito. Da indiscrezioni sembra che l’uomo cercasse di entrare per chiedere chiarimenti su alcuneche gli erano state notificate. Trovando la porta chiusa ha cercato di aprirla con la forza. A causa della pandemia da Covid 19 però l’ufficio rimane chiuso ed è possibile avere un appuntamento solo con prenotazione tramite internet.