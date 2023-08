Vigili del fuoco, ultimo turno per il capo reparto Soccorsi: comando dell'Aquila in festa

L'AQUILA - Comando dei vigili del fuoco in festa l’altra sera per l’ultimo turno del capo reparto Giacomo Soccorsi che, allo scoccare dei sessant’anni, ha salutato l’amata professione con il consueto rituale. Soccorsi è diventato effettivo nel 1987 iniziando il servizio a Verona dove è rimasto per quattro anni e mezzo. Poi è stato trasferito al distaccamento di Avezzano per circa tre anni e infine è rientrato al comando provinciale dell’Aquila.

Dopo il concorso da capo reparto ha prestato servizio anche a Teramo per poi fare definitivamente ritorno nel capoluogo regionale. Ha partecipato a tutte le calamità naturali che si sono verificate negli anni, dal terremoto dell’Alto Sangro nel 1984 fino all’alluvione in Emilia-Romagna, passando per il sisma del 2009. Soccorsi ha ringraziato i colleghi e i vertici del comando dicendosi «consapevole di aver svolto il lavoro con professionalità e abnegazione».