L'AQUILA - Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 12.39 all'Aquila. Magnitudo bassa, 2.5, ma la scossa è stata avvertita distintamente perché l'epicentro è stato localizzato in zona urbanizzata, in particolare in quella dei centri commerciali a ovest. Profondità 10 chilometri. Tam-tam in Rete, ma nessuna segnalazione di difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA