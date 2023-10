Macchia di sangue in un locale del centro, giallo all'Aquila

L'AQUILA - Quello che potrebbe essere un grave fatto di sangue si è verificato nel centro storico dell'Aquila, lungo il Corso principale.

All'interno di un esercizio commerciale di somministrazione alimenti, è stata rinvenuta una grande macchia di sangue.

Sul posto si sono portati la Polizia, anche con la Scientifica, i carabinieri e i vigili urbani. È arrivato anche il pm Simonetta Ciccarelli.



Sono stati prelevati indumenti per essere sottoposti ad accertamenti.

I titolari dell'esercizio sono stati ascoltati, ma non si sa se abbiano o meno fornito elementi utili.



Al momento non si conoscono altri particolari.