L'AQUILA - Un incendio ha distrutto completamente un'abitazione privata in legno nella zona di Paganica, in via Gioacchino Volpe.

Il rogo si è sviluppato alle prime ore del mattino e ha richiesto un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause.

Non ci sono stati feriti.

(Notizia in aggiornamento)

