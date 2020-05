L'Aquila, grandinata nel centro storico e allagamenti: per domani rischio temporali

L'AQUILA - Un'intensa grandinata ha colpito il centro storico dell'Aquila poco dopo le 17.30. Un fenomeno durato pochi minuti che sono bastati, però, a creare qualche allagamento - come in via Fontesecco - e il classico effetto "neve" nei vicoli e lungo il Corso principale.

Solo un antipasto di quanto potrebbe accadere domani: la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali.





Ultimo aggiornamento: 18:24

