L'Aquila, furto a Burger King: forse è la stessa banda che ha colpito ad aprile

Questa volta i ladri si sono accontentati del fondo cassa, evitando di creare sconquasso come avvenuto ad aprile scorso. Ancora un furto nel corso della notte ai danni della catena fast-food Burger King, che si trova nella località di Campo di Pile, accanto al centro commerciale L'Aquilone, nell'immediata periferia Ovest dell'Aquila, molto frequentato dalla popolazione giovanile.

Questa volta la banda di ladri (che non si esclude possa essere la stessa che ha agito ad aprile riuscendo a portare via la somma di 10 mila euro circa) secondo una prima ricostruzione ha sottratto il fondo cassa, quantificato in circa 2 mila euro. I ladri hanno disattivato il sistema d’allarme, e poi forzato l’ingresso dirigendosi immediatamente alla cassa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Mobile insieme ai colleghi della Scientifica, alla ricerca di indizi che possano in qualche modo trovare somiglianze sulla visita ladresca avvenuta nel corso delle festività pasquali. In quest’ultimo casi i malviventi dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono diretti verso la cassaforte che è stata aperta con un frullino. Arraffato il denaro i ladri erano scappati assicurandosi la fuga nel buio della notte, con ogni probabilità potendo contare sull'appoggio di complici appostati nelle vicinanze del locale preso di mira. Anche in questo caso, si spera che le immagini interne ed esterne del fast-food, possano aver filmato tutta la veloce azione di furto e con essa anche quei particolari che possono aiutare gli investigatori ad indirizzare le investigazioni che appaiono in salita, su una strada ben precisa.