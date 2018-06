A24, quadro elettrico a fuoco: tratta chiusa da San Gabriele ad Assergi, chilometri di coda

L'AQUILA - Tratta chiusa da San Gabriele ad Assergi: il provvedimento riguarda la A24, a gestione Strada dei Parchi, si è reso necessario, a quanto è stato possibile ricostruire, per l'incendio che ha riguardato un quadro elettrico. Traffico bloccato dalle 17.30 con code chilometriche. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine, in particolare sono al lavoro i vigili del fuoco.



AGGIORNAMENTO ORE 18.38 - La Polizia sta organizzando il deflusso delle auto attraverso l'inversione di carreggiata.



Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39



