Tennis, Alessandro Mondazzi e Stefano Palanza campioni italiani giovanili

Lunedì 6 Settembre 2021, 19:48

Grandi risultati nel corso della settimana dedicata ai campionati italiani giovanili di tennis, disputati in varie sedi sul territorio italiano. I complimenti in questo caso vanno a Stefano Palanza e Alessandro Mondazzi, due giovanissimi che hanno reso il weekend della Federtennis abruzzese a tinte tricolori. Due titoli nazionali per loro, titoli federali che disegnano un futuro sportivamente radioso, sempre restando con i piedi per terra perché a questa età è lecito sognare ma senza fate voli pindarici. Palanza (tesserato Sgt Sport Sambuceto) si è aggiudicato la finale dei campionati italiani under 11 svoltisi a Rende. Ha vinto con estrema sicurezza dopo un ottimo torneo, sconfiggendo il piemontese Leonardo Barbero 61 61. Stefano ha confermato di essere un vero combattente a dispetto della giovanissima età. Alessandro Filippo Mondazzi del Ct Pescara, invece, si è laureato campione italiano under 14 in singolare e in doppio al circolo tennis Eur di Roma. In finale ha avuto la meglio su Matteo Sciahbasi per 64 64, in un match quindi molto impegnativo. È stato premiato anche come giocatore più talentuoso dei campionati nazionali Italgas.