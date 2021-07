Il circuito di tennis denominato "I love Abruzzo" sbarca anche a Pescara

Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:40

Vernissage della manifestazione “I Love Abruzzo”, nello specifico dei tornei “Aterno Gas & Power Cup”: femminile da 25.000 dollari che si svolgerà a Pescara dal 1 all'8 agosto e maschile da 15.000 dollari che avrà luogo, sempre nel capoluogo adriatico, dal 16 al 22 agosto.

Tennis tour 2021 “I love Abruzzo” è una manifestazione itinerante della durata di tre mesi, che si concluderà il 22 agosto prossimo, in seguito a nove eventi e l’arrivo in regione di circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo.

Stamattina alla presentazione in Comune a Pescara c'erano l'organizzatore Luca Del Federico, il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e l'assessore allo sport pescarese Patrizia Martelli.

In attesa di conoscere i nomi delle partecipanti e dei partecipanti a queste due tappe internazionali - che si svolgeranno, entrambe, al circolo Prati 37 - è stato ribadito il concetto che ha portato a creare questo circuito di tennis abruzzese. Innanzitutto, far conoscere il territorio dell'Abruzzo attraverso il tennis, considerando che molti atleti anche di ottimo livello hanno soggiornato nella nostra regione per mesi o comunque per settimane, partecipando a diversi tornei del circuito.

E poi la valenza strettamente sportiva, perché in particolare i tornei internazionali (come quelli che si svolgeranno a partire dai prossimi giorni) avranno un parterre di concorrenti davvero eccezionale.