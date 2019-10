Ai ladri piace le “bionde”, furto con l'auto ariete nel distributore

Furto con spaccata, l'altra notte, nel bar tabacchi della stazione di servizio Eni, che si trova in località Ponte di Sant'Antonio a Penne (Pescara). Utilizzando un pick-up, i malviventi hanno distrutto la saracinesca dell'attività e una volta all'interno hanno portato via stecche di sigarette per un valore di circa duemila euro. Tutto è avvenuto nel giro di pochissimi minuti, quindi la fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Penne. Un aiuto si spera possa arrivare dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA