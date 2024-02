Transiberiana d’Abruzzo, le nozze si celebrano in carrozza

C’è chi ci sale per ammirare le bellezze dei borghi incontaminati dal finestrino e chi usa il convoglio per convolare a nozze. La Ferrovia dei Parchi si conferma una formula vincente per il turismo delle aree interne dell’ Abruzzo. Numeri alla mano, lo scorso anno sono saliti a bordo del treno storico 36.252 passeggeri, dai treni di Natale a quelli della neve passando per le corse estive. Stagioni da record che superano le rilevazioni del 2019 quando la Transiberiana d’Italia aveva messo a registro 31.500 passeggeri. Nel 2020 il calo è palpabile e fisiologico, soprattutto per via delle misure di prevenzione e dei posti limitati: 7317 passeggeri. Il 2021, nonostante l’altalena delle riaperture, ha fatto registrare una prima ripresa. A bordo salirono 22.591 viaggiatori. Finisce l’emergenza e si tocca la soglia più alta: l’anno dei record è stato il 2022 che ha dato la possibilità a 37.673 passeggeri di conoscere da vicino lo storico convoglio. Numeri alti anche lo scorso anno, nonostante la leggera flessione. Il 2024 è iniziato sotto i migliori auspici. Finora, sulle prime venti corse programmate, sono saliti a bordo in 7140 con i treni della neve che andranno avanti fino a marzo.



«Si tratta di un’esperienza entusiasmante e coinvolgente. La Ferrovia dei Parchi è un motore collaudato per il turismo dei piccoli centri» commenta Mariadora Santacroce, operatrice del settore alberghiero di Sulmona, che gestisce tre strutture ricettive. Dalla Fondazione Fs Italiane ricordano intanto che, per i treni della neve, viene impiegato «l’affascinante convoglio d’epoca appositamente noleggiato e riservato all’agenzia viaggi che organizza, composto dal potente "Bombardone", il locomotore D445 al traino di vetture centoporte risalenti alla fine degli anni ‘20 del Novecento con interni in legno e apposito carro bagagliaio per il trasporto gratuito di passeggini, bob e slittini, ciaspole, sci, bici e bagagli ingombranti». La Transiberiana d’ Abruzzo, soprattutto dopo il Covid, è diventata trainante del settore turistico e non a caso compare nei programmi di potenziamento dei due candidati presidenti della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previsti vasti programmi di sviluppo per l’economia delle aree interne, legati appunto ai treni delle vacanze che percorrono l’entroterra.