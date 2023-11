Speciale lavoro, formate 20mila persone in Abruzzo: ora sono in attesa del posto

Grazie a “Gol”, l’acronimo di “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, un programma inserito nel Pnrr e finanziato dall’Unione europea attraverso “Next-Generation EU”, la Regione Abruzzo ha profilato - circa 20 mila persone che ambiscono al reinserimento nel mondo del lavoro. Tra esse vi sono beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in assenza, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili (giovani “Neet”, ovvero né occupati né inseriti in percorsi, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori di 55 anni e oltre), altri disoccupati con minori chanches occupazionali, disoccupati di lunga durata, f. lavoratori con redditi molto bassi (working poor).

Lo scopo di “Gol” è rafforzare i servizi per il lavoro potenziando le politiche attive per il lavoro e la formazione professionale, così da migliorare le possibilità occupazionali delle persone in cerca di lavoro e sostenere i lavoratori in transizione.

Dai dati forniti dalla Regione emerge un quadro variegato a seconda dei percorsi previsti dal “Gol”. Quanto al reinserimento lavorativo, sono state censite 17.445 persone, tra cui 10.434 donne e 7.011 uomini. Ben 5.131 arrivano dalla provincia di Chieti, 4.675 da quella di Pescara, 4.186 da quella dell’Aquila e 3.453 da quella di Teramo. La maggior parte ha un’età compresa tra 30 e 54 anni. Nel corso “Upskilling”, ovvero formazione breve, sono coinvolte 5.416 persone, di cui 1.988 da Chieti, 1.336 da Pescara, 1.133 da Teramo e 959 dall’Aquila. 6.918 persone sono inserite nel programma di formazione lunga: 2.390 dalla provincia dell’Aquila, 1.778 da quella di Chieti, 1.534 da Pescara, 1.216 da Teramo. Infine nella linea “Lavoro e inclusione”, ci sono 386 persone: 113 da Teramo, 108 da Chieti, 87 da Pescara e 78 dall’Aquila.