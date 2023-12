Notte di Capodanno, ecco gli "angeli" del 118 dell'Aquila in servizio

L'AQUILA - La città in festa e loro, come avviene tutto l'anno, h24, pronti a intervenire nelle situazioni d'emergenza. Ovviamente la notte di Capodanno non ha fatto eccezione e il personale del 118 della centrale operativa dell'Aquila ha salutato il 2023 al lavoro.



Ecco chi ha effettuato il turno nella notte più lunga dell'anno: Bruna Placidi, Alessandra Patacca, Vincenzina Placidi, Luigi Calvisi, Emanuela Santella, Ferdinando Centi, Fabrizio Santella e Masoumeh Abdolmohmadi.