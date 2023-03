Domenica 19 Marzo 2023, 05:30

Entra nel vivo l'indagine sul mistero della voragine che si è aperta nelle campagne di Latera a fine gennaio. Un nuovo fenomeno di sinkhole, sprofondamento naturale del terreno. Nella provincia di Viterbo Ispra, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ne ha censiti 23 (1800 su tutto il territorio nazionale). La prossima settimana, come anticipato da Il Messaggero, è previsto un sopralluogo degli esperti. Stefania Nisio, responsabile Ispra - Dipartimento servizio geologico d'Italia, spiega quali operazioni saranno svolte.

"E' stato costituito un gruppo di lavoro costituito da tre specialisti Ispra e due esperti dell'Università Tuscia di Viterbo. Si prevede di svolgere un'indagine geofisica a completamento di quanto svolto in precedenza. La campagna geofisica terminerà il 31 marzo e a seguire verranno resi al sindaco di Latera i risultati".

Che tipo di attività avete già svolto?

"Il primo sopralluogo risale al 2 febbraio, giorno successivo alla formazione dell'evento; sono stati svolti sopralluoghi sul campo e un volo con drone per l'accertamento delle dimensioni del sinkhole (che ha registrato diametro massimo di 36 metri). Successivamente sono stati raccolti alcuni dati geognostici per la definizione della stratigrafia del terreno. L'università Tuscia ha svolto delle prime indagini geofisiche (Masw) per la ricostruzione della situazione del sottosuolo".

A cosa servono questi nuovi sopralluoghi?

"Le indagini successive (campagna geofisica) permetteranno di classificare il fenomeno secondo la Classificazione dei Sinkhole svolta da Ispra. Si ritiene di svolgere a seguire le analisi di gas del suolo e geochimiche per la comprensione delle concentrazioni ioniche dell'acqua che è risalita nella voragine. Al momento sono evidenti risalite di anidride carbonica e di acido solfidrico. Ispra ha svolto indagini su alcune centinaia di fenomeni. I risultati sono raccolti nel Database Nazionale dei sinkholes Ispra on linea sul sito di Ispra. Le indagini svolte sono dipese dalla natura e dalle caratteristiche del fenomeno, di volta in volta indagato".

Esiste il rischio che si possano aprire altre voragini in altre zone del territorio comunale o nei suoi dintorni?

"La provincia di Viterbo presenta alcune aree a rischio, il territorio di Latera in dettaglio, risulta particolarmente interessato dalla presenza di gas del suolo, condizione che facilita questo tipo di fenomeni".