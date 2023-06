Volley, l'Econsantagata rinuncia alla serie A3 appena conquistata. Si riparte dalla serie B, ma a Nepi

L'Ecosantagata Civita Castellana rinuncia alla serie A3 di pallavolo. Non c'è la disponibilità del palasport locale, che dovrà subire una pesante ristrutturazione. La promozione guadagnata dall'Econsantagata sul campo a suon di vittorie, arrivata alla fine di maggio dalla serie B maschile, resterà solo scritta negli annali del volley.

E sì, perché il sestetto rossoblù tornerà a giocare proprio da dove proviene, riprendendo esattamente da dove aveva lasciato: in serie B. Andrà dunque a disputare le gare sul campo di Nepi. «Purtroppo dice il dirigente Paolo Mecucci il palazzetto dello sport di Civita Castellana non è disponibile fino alla fine dell'anno, perché i lavori di ristrutturazione sono rivelati più complessi del previsto. Pertanto abbiamo deciso di rinunciare alla serie A e di ripartire dalla serie inferiore. Abbiamo scelto il campo di Nepi. Se i programmi di restyling saranno rispettati nella stagione 2024/2025 potremo giocare nella massima serie, poiché gli standard richiesti della Fipav saranno rispettati».

La storia della rivisitazione del palazzetto comunale è partita a novembre dello scorso anno, con la promessa dell'assessore ai lavori pubblici Claudio Parroccini che in primavera sarebbero iniziati.

Invece è ancora tutto fermo. Dal palazzo comunale dicono che l'inizio è stato fissato per la fine di giugno ei tempi di consegna si allungheranno. L'Econsantagata dovrà trovare una soluzione anche per le squadre giovanili che lo utilizzavano. La stessa situazione la sta vivendo il Basket Civita Castellana che nella struttura di via Rio Maggiore effettuava gli allenamenti e le partite di campionato. «Forse traslocheremo a Castel Sant'Elia», ha detto il tecnico Gianni Santi.

E' il bis di quello che è già accaduto nei giorni scorsi a Tuscania, e che sta a dimostrare come nella Tuscia la penuria di impianti sportivi di un certo livello sia ormai più che evidente. Per tornare all'Ecosantagata, la rosa che ha vinto il campionato cambierà volto. Intanto a guidare la squadra è stato chiamato Fabrizio Grezio (nella foto), che è in pratica un ritorno già si è accomodato sulla stessa panchina poiché nelle precedenti stagioni. Subentra a Cristina Gargagli, che a sua volta aveva preso il posto di Stefano Beltrame.

Tra i giocatori che hanno salutato c'è l'opposto Pierlorenzo Buzzelli che torna a Tuscania. Con lui andranno anche lo schiacciatore Michele Simoni e il martello Luca Genna.