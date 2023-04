Mercato a piazza della Rocca, "male la prima": complice il maltempo, traffico impazzito e poche bancarelle

Certo, la pioggia ci ha messo parecchio del suo. Ma la prova generale dello spostamento del mercato a Piazza della Rocca sta sollevando diversi interrogativi. I dubbi viaggiano sui social: la concomitanza col maltempo ha mostrato i lati problematici della location scelta dalla giunta Frontini per riportare le bancarelle in centro.

"Mercato a piazza della Rocca, male la prima!", recita un post sulla pagina Facebook "Viterbo centro storico chiuso", da anni gruppo impegnato nella difesa e rilancio dei quartieri dentro le mura cittadine.

"Sicuramente per la pioggia il mercato non é decollato ma i disagi alle zone limitrofe sono molti", scrivono gli amministratori. Esempi? "Negozi e attività che di sabato pullulano a prescindere dal meteo, oggi sono deserti!



Una pattuglia dei vigili, rimbalzata qua e là a contrastare chi passa con le auto. Gli automobilisti con auto e furgoncini che da per evitare il mercato si ficcano nei vicoli bloccando tutto". Insomma, nessun vantaggio ma tante ripercussioni negative.

"Se questa è la prima, figuriamoci le altre edizioni. In sofferenza - continuano - anche lo storico mercato ortofrutticolo di piazza San Faustino". Parcheggi e limitazioni al transito veicolare sono gli imputati principali della situazione, oltre appunto la pioggia. Per il gruppo, piazza della Rocca "sembra la location perfetta per far fallire tutti e tutto".

Tra gli utenti, c'è però anche chi difende lo spostamento, mentre molti preferirebbero il ritorno al Sacrario.