Sfiora. Con i cinque nuovi casi accertati ieri, la conta arriva infatti a 499. Gli ultimi cittadini scoperti positivi al Covid-19 rientrano tutti da un viaggio in Sardegna e si sono sottoposti volontariamente la tampone nella postazione drive-in di Belcolle, visti i focolai scoppiati sull’isola e grazie all’opportunità offerta dalla Regione Lazio di effettuare il test a titolo precauzionale.Nello specifico, gli ultimi colpiti da coronavirus sono 4 di Viterbo e 1 di Tarquinia. L’età, anche in questo caso, è più bassa rispetto a quella registrata durante la prima ondata: si tratta di cittadini tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, non avevano viaggiato insieme. Si sono quindi infettati in luoghi e momenti diversi l’uno dagli altri. Per i loro contatti più stretti, la Asl ha disposto la quarantena.Nonostante l’aumento continuo di casi, due i dati per così dire positivi: la capacità dei sanitari di intercettarli in tempi brevi sta consentendo di ridurre al minimo i contagi secondari e, di conseguenza, di contenere la diffusione del virus. Inoltre, nonostante la carica virale risulti molto elevata nella maggioranza dei casi, i sintomi manifestati sono tali da non comportare il ricovero dei pazienti. Ieri è stata dimessa l’unica che era ricoverata a Malattie infettive di Belcolle, l’anziana di Viterbo. Al momento, sono 29 le persone ancora positive al Covid-19 e tutte stanno trascorrendo la convalescenza a casa. A loro, vanno aggiunti i due migranti ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Orte, ancora in quarantena. Il totale dei contagiati presenti nella Tuscia è quindi di 31 persone.Continuano a crescere a un ritmo sostenuto i tamponi: dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 19401 tamponi, 247 nelle ultime 24 ore. Sabato nel drive in di Belcolle si sono raggiunti i 150 test. Un flusso continuo che è previsto anche nei prossimi giorni, visti i rientri dalle ferie all’estero ma anche in Italia. Aumenta al contempo il numero dei cittadini in isolamento domiciliare fiduciario: sono 290 in totale, 29 in più rispetto al giorno prima.Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 5093 test sierologici. Di questi, 99 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,93%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività. Oggi riprende anche l’indagine sul personale scolastico, avviata il 20 agosto.