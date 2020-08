Misure anticovid, controlli delle forze dell'ordine nella movida del litorale

Ultimo aggiornamento: 11:31

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine sul litorale viterbese per contrastare la diffusione del virus. Su disposizione del questore Massimo Macera, Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza la notte scorsa hanno effettuato un servizio straordinario per accertare che le ultime prescrizioni del Governo siano state rispettate lungo la costa. Ovvero distanziamento sociale, l’uso delle mascherine anche all’aperto (come da provvedimento dalle 18 alle 6) e il rispetto dell’ordinanza comunale sulla somministrazione e il consumo di alcolici.Nel corso dei controlli di stanotte sono state diverse le persone identificate nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto giovani che durante il weekend affollano la costa Viterbese. Dopo l’ordinanza comunale e l’intensificazione dei controlli sulla movida, si è riscontrato tuttavia a Montalto un calo di atti vandalici e casi di abuso di alcol e droga tra giovani, che nel corso dell’estate avevano generato problemi di ordine pubblico e polemiche sui social.«Ringrazio tutti quei cittadini, commercianti e turisti – dichiara il sindaco facente funzioni Luca Benni - che responsabilmente stanno seguendo le regole affinché tutto ritorni alla normalità nel più breve tempo possibile». Il primo cittadino torna nuovamente a sensibilizzare attraverso i social i suoi concittadini: «Non dobbiamo illuderci di aver vinto una guerra invisibile contro la pandemia – conclude Benni -. Vi chiedo ancora una volta di rispettare tutte le normative e le regole imposte dal Governo per evitare la crescita dei contagi».