Domenica 12 Giugno 2022, 06:35

Solo 16 ore per decidere il destino della città, in mano a un corpo elettorale di oltre 53 mila persone. Dopo una campagna elettorale intensa, le urne oggi si aprono dalle 7 alle 23 per stabilire chi saranno i due candidati, tra gli otto in corsa, che andranno a giocarsi la fascia tricolore da sindaco tra due settimane al turno di ballottaggio, il 26 giugno. Perché vincere al primo è praticamente impossibile per tutti.

Non ci sono però solo gli otto candidati a sindaco: se qui la poltrona è per uno, in corsa ci sono anche la bellezza di 724 facce stampate sui santini elettorali per un ruolo da consigliere comunale, delle quali entreranno nella sala d’Ercole appena in 32. La par condicio tra uomini e donne almeno per la carica più alta è servita, perché vogliono guidare la città quattro esponenti per parte: quattro uomini e altrettante donne. Eccoli, in ordine alfabetico, con le rispettive liste a sostegno.

Laura Allegrini ne ha tre: Fratelli d’Italia, SiAmo Viterbo e Popolo della famiglia. E può contare su 87 candidati a consigliere. Una solo lista invece per Marco Cardona, Per l’Italia con Paragone - Italexit, da 32. Luisa Ciambella ne ha due (Per il bene comune, Viterbo la splendida) con 64 persone in corsa, quindi ecco Carlo D’Ubaldo con una da 28 (Sinistra per Viterbo).

Sei liste e 186 aspiranti consiglieri comunali per Chiara Frontini (Viterbo 2020, Con Chiara per Viterbo, Viterbo fa squadra, La Tuscia nel cuore, Viterbo cambia, Io apro Rinascimento), una da 24 per Giovanni Scuderi (Scuderi sindaco per Viterbo). Il record lo detiene Alessandra Troncarelli con otto liste (Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Noi insieme per Viterbo, Viterbo sul serio, Contatto, Viterbo cresce, Viterbo dei cittadini, Fare per Viterbo), per un totale di 239 candidati. Claudio Ubertini infine ne ha due (Lega, più Forza Italia, Fondazione e Udc insieme) da 32 l’una.

Le sorti di tutti questi potenziali amministratori pubblici verranno decise da un corpo elettorale di 53.362 persone (su una popolazione residente di 63.209), pronte a mettere una croce sul nome di chi vorrebbero eleggere sindaco e a scrivere il nome preferito tra quelli in lizza per la carica di consigliere. Lo faranno nelle 66 sezioni sparse nel capoluogo, di cui una ospedaliera. L’esercito dei votanti è composto in maggioranza da donne: sono infatti 27.781, a fronte dei 25.581 uomini, ovvero 2.200 in più. Prevalgono invece i maschietti tra gli esordienti al voto, cioè i diciottenni: 142 a 137. Così come nel corpo elettorale all’estero, che invece è composto da 1.695 persone, 881 uomini e 814 donne.

Lo scrutinio: alla chiusura dei seggi si partirà con la conta delle schede dei cinque referendum, solo domani a partire dalle 14 toccherà a quelle che portano dritti a palazzo dei Priori. Viterbo è uno dei 22 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo del consiglio comunale ed è anche nella lista di quelli commissariati al voto, insieme a Barletta, Taranto e Messina. Intanto dalle parti di Comune e Prefettura c’è da tenere sotto controllo l’energia elettrica: è stato diramato un avviso di interruzione domani dalle 8,30 alle 15,30, che tocca anche via Ascenzi e piazza del Plebiscito.