Domenica 12 Giugno 2022, 07:30

Barbarano Romano, Capodimonte, Capranica, Castel Sant’Elia, Latera, Montalto di Castro e Ronciglione: anche qui tutti alle urne, dove si sfidano complessivamente 19 candidati a sindaco e 205 a consigliere. Capoluogo a parte, in questi altri sette Comuni al voto chi sarà il nuovo sindaco si saprà già domani. Perché hanno meno di 15 mila abitanti e il turno di ballottaggio non è contemplato.

Nel Comune più grande, Montalto di Castro, nei sette seggi si recheranno 6.951 iscritti nelle liste elettorali. Qui la sfida è a cinque: Angelo Di Giorgio (Ambiente e progresso), Angelo Brizi (Comitato civico competenze in comune), Emanuela Socciarelli (Idee in comune), Gianni Petronio (Montalto e Pescia nel cuore) e Luca Benni (Il paese che vogliamo). Segue a ruota Ronciglione, con 6.826 elettori (3.346 maschi e 3.480 femmine): per loro la scelta è se confermare Mario Mengoni (Insieme partecipiamo Ronciglione) o cambiare con Marco Bondini (Battiti per Ronciglione).

A Barbarano Romano duello tra il sindaco uscente Rinaldo Marchesi (Barbarano unito) e Marco Ruggeri (Barbarano nel cuore). In una sola sezione voteranno 856 persone (426 uomini e 436 donne). Sulle rive del lago a Capodimonte concorrono invece in tre: i 1.472 elettori (740 maschi e 732 femmine) sceglieranno tra Antonio De Rossi (Capodimonte il tuo paese), Mario Fanelli (Capodimonte rinasce) e Maria Cristina Fanelli Fratini (Fare comune).

In 5.088 a Capranica (2.524 e 2.564) andranno per decidere se tenere in carica Pietro Nocchi (Capranica con Pietro Nocchi sindaco) o preferire uno tra Maria Giuseppina Rossi (Per migliorare Capranica) o Luca Perlorca (Obiettivo Capranica), mentre a Castel Sant’Elia a contendere la fascia all’uscente Vincenzo Girolami (Cambiamo insieme) c’è Eleonora Falconetti (Siamo Castello). Lo stabiliranno i 1.989 aventi diritto (966 e 1.023).

Situazione particolare, quella di Latera, perché contro il sindaco attuale Francesco Di Biagi (Insieme per Latera) c’è una lista di persone non della provincia di Viterbo, a partire dal candidato a sindaco Aniello Pernice (Movimento politico Libertas), per proseguire con i candidati a consigliere: gli 808 iscritti nelle liste elettorali (424 e 384) sceglieranno a chi affidare il palazzo comunale.