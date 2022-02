Studenti contro il ritorno delle prove scritte alla Maturità: "Gli immaturi siete voi"

La Rete degli Studenti Medi è tornata in piazza della Rocca a Viterbo, questa mattina, per manifestare contro il ritorno "ingiusto e assurdo" degli esami scritti alla Maturità, in particolare la seconda prova.

"Dopo due anni di Dad non siamo stati preparati a sufficienza - spiega Bianca Piergentili, studentessa e organizzatrice della protesta - e ora ci accusano di essere immaturi. Ma gli immaturi sono loro, che non ci hanno interpellato e che non hanno saputo valutare adeguatamente la situazione".

Dalla parte degli studenti, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, che come ricordato dai giovani presenti, ha dichiarato nelle ultime ore come sia "doveroso ascoltare la loro voce". La manifestazione si aggiunge alle altre 40 circa che, in tutta Italia, stanno coinvolgendo migliaia di ragazzi delle scuole superiori, nella speranza di ottenere udienza e ascolto dal Ministro Patrizio Bianchi e dal premier Mario Draghi.